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Откуда может РФ прибегнуть к наступлению, - мнение военного аналитика

Ситуация на севере сегодня выглядит спокойной.

сегодня, 19:43
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Автор:

Моесеенко Валентина

На территории Беларуси пока нет такого количества военнослужащих и техники, с которыми можно было бы снова наступать на Северном направлении. Однако ситуация может быстро измениться. Такое мнение озвучил 19 января в телеэфире военный аналитик Алексей Гетьман, пишут "Комментарии".

Откуда может РФ прибегнуть к наступлению, - мнение военного аналитика

Провокации возможны со стороны Беларуси

Там пока нет такого количества военнослужащих и техники, которые смогли бы существенно повлиять на эту войну и смогли бы сделать какую-то атаку. Потому что с таким количеством атаковать вряд ли они отважатся. Тем более, там лесистая местность, болотистая, и тяжелая техника может пройти только достаточно узкими тропами, скажем так”, — отметил аналитик.

Он также напомнил, что эти места уже давно контролируются украинскими военными, они заминированы. Там постоянно ведется боевое дежурство.

Но правильно говорил министр обороны Украины Резников, что ситуация может измениться довольно быстро. Они могут за несколько дней или недель сосредоточить серьезные группировки. Поэтому тогда можно ожидать какого-нибудь нападения”, — отметил Гетьман.

Он также напомнил, что у НАТО опасаются провокаций на границах стран-членов Альянса. По мнению Гетьмана, россияне могут пойти на это, чтобы посмотреть, как страны НАТО будут выполнять пятую статью своего устава.

Возможно, для этого Польша объявила о создании первой пехотной дивизии. В нем будет около 20 тыс. человек, 800 единиц техники. Они укрепляют свой восточный фланг. Очевидно, что ожидают каких-то провокаций от России через территорию Беларуси. Но ожидать со стороны Беларуси Украины на сегодня какого-то наступления по суше — вряд ли”, — поделился мнением эксперт.

Как писали "Комментарии", командование ВСУ очередность атак будет выбирать по двум главным направлениям. Действия Сил обороны Украины будут зависеть от погоды и наличия необходимых вооружений.



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