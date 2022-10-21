Отключение света в Украине: где узнать важную информацию

21 октября в украинских регионах возможно снова будут отключать электроэнергию. Временные отключения могут находиться в каждой области. Соответствующее заявление сделали в "Укрэнерго" .

"Нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", – обратились к украинцам в компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что все подробности об отключении в вашем регионе можно узнать на сайте местного оператора системы распределения электроэнергии.

Список сайтов по украинским регионам:

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев предупреждают о возможном отключении света . 19 и 20 октября в разных областях нашей страны могут быть веерные отключения электроэнергии. Они необходимы для того, чтобы упростить восстановление разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры.