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Отключение света в Украине: где узнать важную информацию

Веерные отключения света по Украине решили ввести после российских ударов

сегодня, 00:31
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Автор:

Лиля Воробьева

21 октября  в украинских регионах возможно снова будут отключать электроэнергию. Временные отключения могут находиться в каждой области. Соответствующее заявление сделали в "Укрэнерго" .

Отключение света в Украине: где узнать важную информацию

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", – обратились к украинцам в компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что все подробности об отключении в вашем регионе можно узнать на сайте местного оператора системы распределения электроэнергии.

Список сайтов по украинским регионам:

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев предупреждают о возможном отключении света . 19 и 20 октября в разных областях нашей страны могут быть веерные отключения электроэнергии. Они необходимы для того, чтобы упростить восстановление разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры.



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/1577
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