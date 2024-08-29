Отключение 4 блоков АЭС от сети в Украине во время атаки РФ: в ОП заявили о ядерной угрозе

Во время массированной ракетно-дроновой атаки России на украинские энергетические объекты 26 августа были временно отключены четыре энергоблока атомных электростанций. Об этом сообщается в документе, опубликованном МАГАТЭ после получения официальной ноты от постоянного представительства Украины при агентстве.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

В результате обстрелов в 8:58 была остановлена работа энергоблоков 1, 3 и 4 Ровенской АЭС. Кроме того, из-за нестабильности в национальной энергосистеме, вызванной российскими ударами, в 17:10 от сети был отключен энергоблок №3 Южноукраинской АЭС. Также в 9:05 энергоблоки этой станции снизили мощность до 1800 МВт.

В заявлении подчеркнуто, что Россия намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины с целью дестабилизации работы АЭС, являющихся ключевыми поставщиками электроэнергии для страны. Такие действия создают значительный риск безопасности ядерных объектов и миллионов людей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своей реакции отметил, что РФ представляет ядерную угрозу миру. По его словам, российские удары по энергетической инфраструктуре — это не только гражданский террор, но и сознательный выбор режима Путина, направленный на шантаж ядерной катастрофой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВР отреагировали на опасность, которая была на АЭС. На информацию о том, что пришлось отключать блоки АЭС, во время массированной ракетно-дроновой атаки отреагировал нардеп Владимир Арьев. По его словам, такие действия были предприняты только по одной причине – разрушение энергораспределительных систем. То есть россияне, ударившие по узлам, по которым произведенная электроэнергия идет с АЭС. Поскольку производимую электроэнергию физически некуда девать (это как завод с разрушенными дорогами вокруг), приходится срочно выключать блоки.