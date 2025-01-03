Откладывать решение нельзя: военный рассказал на сколько нужно снижать мобилизационный возраст

Украинцы, которые находятся на фронте и которым уже исполнилось 50+ лет просто физически уже "не тянут", тем более, в штурмовых подразделениях. Поэтому, если речь идет о выполнении боевых задач с достижением поставленных целей, то необходимо как можно быстрее принанимать решение о снижении мобилизационного возраста. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Новини.Live" высказал сержант 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар"Александр Колым.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что он по опыту может сказать, что самые эффективные на войне молодые люди. Говоря же о средней возрастной категории ребят в составе "Айдара", то в основном преобладают парни 30+ лет.

"Хотелось бы побольше молодых ребят, мотивированных, чтобы работать вместе, учить и бить противника, побеждать", — сказал Колым.

Военнослужащий добавил, что понемногу к ним присоединяются мобилизованные после учебных центров, в том числе и зарубежных.

На уточнение, какого возраста мобилизованные приобщаются к ним, Колым отметил, что в среднем это 20+ лет и до 40-ка.

Относительно уровня их мотивации он отметил, что она "гораздо ниже, чем в начале 2022 года". В то же время случаи самовольного оставления части в "Айдаре", по словам военнослужащего, единичны.

Колым также отметил, что поддерживает идею о снижении мобилизационного возраста.

"Молодежь проще научить, они быстрее схватывают информацию. В предыдущих подразделениях имел возможность быть инструктором и работал с дядьками 50+ — они уже не тянут. Тем более, в штурмовых подразделениях", — сказал он.

Военнослужащий отметил, что, если бы прислушались к его мнению, то он бы советовал снижать мобилизационный возраст до 22 лет и не набирать в армию мужчин старше 52 лет.

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