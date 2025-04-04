Откладывать больше нельзя: "коалиция решительных" выставила ультиматум Кремлю

"Коалиция решительных", выступающая в поддержку Украины, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от путинского режима ясного ответа на предложение, даже, если он отрицательный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Ламми сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Сейчас Россия должна дать ответ на предложение США. Будет ли это ответ "да" или „нет", но должен быть быстрый ответ", – заявил топ-дипломат Франции.

Жан-Ноэль Баро при этом выразил уверенность в том, что на самом деле Россия не согласится на перемирие.

"Украинцы хотят мира, а у Путина – другое мнение. Он доказывает это ударами по энергетической инфраструктуре, а также тем, что на прошлой неделе он объявил новый призыв 160 тысяч солдат, самый большой призыв за последние 14 лет. Поэтому Владимир Путин точно не демонстрирует желание к перемирию и переговоров", – заявил министр.

Глава МИД Франции высказал мнение, что Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США о безусловном перемирии, в то время как Россия действует вопреки этой договоренности, "продолжая удары по энергетической инфраструктуре и военные преступления", и не дает окончательный ответ о готовности к перемирию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор продолжает массированные удары по Украине и отказывается прекращать огонь, что демонстрирует нежелание путинского режима идти на мир. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд.



