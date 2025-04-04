logo

BTC/USD

84376.11

ETH/USD

1827.80

LTC/USD

84.72

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

45.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Откладывать больше нельзя: "коалиция решительных" выставила ультиматум Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

Откладывать больше нельзя: "коалиция решительных" выставила ультиматум Кремлю

"Коалиция решительных" требует от Кремля быстро согласиться на перемирие или отвергнуть его

сегодня, 10:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

"Коалиция решительных", выступающая в поддержку Украины, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от путинского режима ясного ответа на предложение, даже, если он отрицательный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Ламми сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро. 

Откладывать больше нельзя: "коалиция решительных" выставила ультиматум Кремлю

Кремль. Фото: из открытых источников

"Сейчас Россия должна дать ответ на предложение США. Будет ли это ответ "да" или „нет", но должен быть быстрый ответ", – заявил топ-дипломат Франции.

Жан-Ноэль Баро при этом выразил уверенность в том, что на самом деле Россия не согласится на перемирие. 

"Украинцы хотят мира, а у Путина – другое мнение. Он доказывает это ударами по энергетической инфраструктуре, а также тем, что на прошлой неделе он объявил новый призыв 160 тысяч солдат, самый большой призыв за последние 14 лет. Поэтому Владимир Путин точно не демонстрирует желание к перемирию и переговоров", – заявил министр.

Глава МИД Франции высказал мнение, что Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США о безусловном перемирии, в то время как Россия действует вопреки этой договоренности, "продолжая удары по энергетической инфраструктуре и военные преступления", и не дает окончательный ответ о готовности к перемирию. 

Читайте также на портале "Комментарии" — США отложат планы по перемирию в Украине: что произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор продолжает массированные удары по Украине и отказывается прекращать огонь, что демонстрирует нежелание путинского режима идти на мир. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/04/4/7208778/
Теги:

Новости

Все новости