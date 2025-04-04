Откладывать больше нельзя: "коалиция решительных" выставила ультиматум Кремлю

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Кравцев Сергей
"Коалиция решительных", выступающая в поддержку Украины, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от путинского режима ясного ответа на предложение, даже, если он отрицательный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Ламми сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро.
Кремль. Фото: из открытых источников
Жан-Ноэль Баро при этом выразил уверенность в том, что на самом деле Россия не согласится на перемирие.
Глава МИД Франции высказал мнение, что Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США о безусловном перемирии, в то время как Россия действует вопреки этой договоренности, "продолжая удары по энергетической инфраструктуре и военные преступления", и не дает окончательный ответ о готовности к перемирию.
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Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор продолжает массированные удары по Украине и отказывается прекращать огонь, что демонстрирует нежелание путинского режима идти на мир. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд.
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