Спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев провели переговоры в Вашингтоне, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным из-за того, что тот откровенно затягивает принятие важных решений о перемирии в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники информагентство отмечает, что теперь США займут выжидающую позицию. Вашингтон буде ждать, когда Дмитриев отчитается перед Путиным о своем визите, прежде чем обе стороны перейдут к каким-либо следующим шагам в решении войны.

При этом в интервью CNN в четверг после встреч Дмитриев сказал, что в администрации Трампа он увидел перспективы дипломатического решения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и угрожает России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при удобном поводе, который дают США.

Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер.

Также издание "Комментарии" сообщало – среди окружения президента США Дональда Трампа в Белом доме набирает популярности мнение, что президент США должен воздержаться от разговоров с хозяином Кремля по телефону, потому как тот продолжает откровенно рушить все планы американского лидера по прекращению огня в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".



