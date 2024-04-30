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Отчет ООН установил, чью ракету Россия использовала для удара по Харькову

Эксперты из ООН выяснили, что Россия применила для ракетного удара по Харькову оружие из Северной Кореи.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Россия нанесла ракетный удар по Харькову 2 января 2024 года. Украинские специалисты указывали, что Россия использовала ракету из Северной Кореи. Теперь эта информация была подтверждена в ООН в отчете на 32 страницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Отчет ООН установил, чью ракету Россия использовала для удара по Харькову

Северокорейская баллистическая ракета Hwasong-11. Фото из открытых источников

Американская и украинская разведка не раз указывала, что Северная Корея передает России оружие. В Москве и Пхеньяне эту информацию отрицали, однако указывали, что обе страны стремятся углубить военные отношения.

Наблюдатели ООН подробно исследовали российские ракетные обстрелы и пришли к выводу в своем отчете, что "обломки ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и нарушают эмбарго на поставку оружия из Северной Кореи.

Отметим, что США в феврале на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Россию в запусках по меньшей мере девяти баллистических ракет для удара по Украине, полученных от Северной Кореи. Россия же в марте этого года наложила вето на санкции ООН в отношении Северной Кореи, в частности, касающиеся ядерной программы и программы баллистических ракет. Санкции, действовавшие 15 лет в отношении КНДР, будут сняты до конца апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден назвал трех друзей Путина, помогающих России в войне. По его словам Китай дает России микроэлектронику, Иран – дроны, а Северная Корея – баллистические ракеты.

Также "Комментарии" писали о подготовке Северной Кореи и угрозах нанести "смертельный удар" от лидера КНДР Ким Че Ына.



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Источник: https://www.reuters.com/world/un-experts-say-north-korea-missile-landed-ukraines-kharkiv-2024-04-29/
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