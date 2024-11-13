От протестов до ликования: какие регионы РФ благодарят Путина за войну против Украины

Самые депрессионные регионы РФ получили неоспоримую выгоду от войны против Украины. Местное население начало резко накапливать богатство, поэтому даже поток трупов не вызвал должной реакции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Российские войска. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в Туве, где уровень бедности в три раза превышает средний по России, банковские вклады выросли на 151% с января 2022 года. Это самый высокий показатель в РФ, свидетельствующий о том, что людям удается откладывать значительные суммы денег. Регион также переживает рекордный строительный бум: в столице региона Кызыле появляются новые многоэтажные жилые комплексы.

При этом жители беднейших регионов стали тратить больше. В Алтайском крае доходы ресторанов и баров в этом году выросли на 56% по сравнению с прошлым годом, в то время как по всей России рост составил 9%.

Отмечается, что один из самых ярких примеров того, как война позитивно повлияла на благосостояние простых россиян, — жизнь в Бурятии, едва ли не самом отдаленном регионе РФ. Изначально объявленная в сентябре 2022 года мобилизация вызвала социальные потрясения в Бурятии, которая отправила десятки тысяч мужчин воевать против Украины, из которых по состоянию на октябрь погибло не менее 1719 человек.

"Мы ожидали, что количество тел, возвращающихся домой, в Бурятию, заставит людей начать протестовать против войны", — говорит политический исследователь из Бурятии Александра Гармажапова.

При этом она добавляет, что эффект оказался совершенно противоположным.

Данную ситуацию может объяснить массовое накопление богатства. Так, января 2022 года банковские вклады в Бурятии выросли на 81%. В этом году строительство жилья выросло на 32%, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 2%.

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