От плохого к самому худшему: на Западе озвучили варианты завершения войны

Аналитики ведущего инвестиционного банка JP Morgan Chase представили прогноз о возможных вариантах завершения войны в Украине. В своем отчете они описали четыре базовых сценария развития событий, каждый из которых имеет свои политические и геостратегические последствия.

Война в Украине

Первый сценарий – южнокорейский. Достоверность его внедрения 15%. Согласно ему Украина не присоединяется к НАТО и не возвращает временно оккупированные территории, однако на ее территории появляется миротворческая миссия стран ЕС. Согласно этому варианту, США предоставляют гарантии безопасности, а замороженные российские активы в Европе на сумму $300 млрд устремляются на восстановление Украины.

Второй сценарий – израильский. Его вероятность несколько выше, по мнению экспертов, и составляет 20%. Согласно ему Украина получает существенную военную и финансовую поддержку, однако на ее территории не будет международных военных контингентов. Также этот вариант предполагает, что Киев превращается в мощную оборонительную крепость на границе между Европой и Россией. Санкции против РФ частично снимаются, а риск возобновления боевых действий остается неизменным.

Третий сценарий – белорусский. По мнению аналитиков, его вероятность тоже незначительна и составляет 15%. По этому сценарию США прекращают помощь, а Европа не готова компенсировать эту потерю. Как результат, Украина капитулирует и превращается в протекторат России. Запад теряет единство, а Москва одерживает победу в войне.

И наиболее вероятным аналитики называют четвертый "грузинский" сценарий. Ему дают 50%. За ним Украина продолжает сопротивление при поддержке Запада, однако этой поддержки недостаточно для победы. Киев сохраняет суверенитет, но не становится членом ЕС, и постепенно оказывается в зоне влияния России, подобно ситуации с Грузией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разведка США сообщила о том, что Путин не намерен останавливать войну в Украине.



