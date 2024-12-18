От Киева и Москвы уже ничего не зависит: в чьих руках решение по войне

Российское вторжение в Украину, которое многими считается региональным конфликтом, приобрело глобальный масштаб. Его результат все больше зависит не только от решений Москвы и Киева, но и от действий их ключевых союзников – стран НАТО и Китая, говорится в статье издания Politico.

Переговоры Украины и РФ

Война превратилась в международный конфликт, объединивший вокруг себя силы со всего мира. В рядах ВСУ и армии РФ воюют иностранцы, а оружие поступает из разных уголков планеты.

В публикации говорится, что иранский дрон "Шахед" в небе может быть сбит американским ПВО, в то время как на земле немецкая артиллерия противостоит снарядам из Северной Кореи.

Москва оправдывает свою агрессию как "защиту от коллективного Запада" и "превентивную оборону от НАТО". Такая риторика находит отклик не только среди авторитарных режимов, таких как Иран или КНДР, но и в некоторых странах Глобального Юга, недовольных своей ролью в современном мире.

Украина позиционирует свою борьбу как защиту демократии и свободной Европы. Европейские страны поддерживают эту позицию, поскольку осознают угрозу собственной безопасности. США же, стремясь сохранить свой статус защитника демократий, активно поддерживают Украину.

В конце концов, сформировались два глобальных лагеря, которые поддерживают либо Россию, либо Украину – дипломатически, экономично или военной помощью. Эта поддержка стала решающей для обеих сторон.

Как отмечает издание, экономическая помощь Китая и Глобального Юга позволила России сохранить иллюзию стабильности внутри страны, несмотря на самый большой со времен Второй мировой войны конфликт в Европе.

Для Украины поддержка Запада оказалась критически важной. По словам директора Евразийского центра Carnegie Russia Александра Габуева, без этой помощи Украина могла бы потерпеть "сокрушительное поражение" еще в первый год войны.

Аналитики подчеркивают, что исход войны будет зависеть от действий ключевых союзников.

"Если НАТО перестанет поддерживать Украину, ее существование окажется под угрозой. Но если Китай остановит помощь России, это существенно ограничит амбиции Кремля", – считает Габуев.

Сейчас больше всего выиграл от войны Китай, укрепивший свое влияние на ослабленную Россию. Однако этот баланс может измениться, если участие Северной Кореи в конфликте вызовет обострение в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может спровоцировать более активное участие Южной Кореи или даже вмешательство НАТО в этом регионе.

Другие факторы, которые могут повлиять на ход войны, включают политическую ситуацию в США, в частности, возможное возвращение Дональда Трампа к власти, эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке, а также усиление ультраправых партий в Европе, некоторые из которых скептически относятся к поддержке Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории.



