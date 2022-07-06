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От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще пять российских офицеров (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:32
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Центра стратегических коммуникаций в социальной сети Facebook.

От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще пять российских офицеров (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров противника:

• начальника пункта управления разведки капитана ямильхина дим салиховича из города Учалы, Башкортостан;

• командира роты десантного обеспечения майора тынного василия леонидовича из города Чайковский в Пермском крае;

• командира танкового батальона подполковника мелешенко егора александровича из Бердска в Новосибирской области;

• майора николая балятина из города Шумерля;

• капитана пястолова александра ивановича из города Шумиха Курганской области.

"Встречайте русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже совершивших "шаг доброй воли" и правильно вернувшихся домой", — СтратКом. 

От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще пять российских офицеров (ФОТО) - фото 2

Фото: СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный поставил точку: что решено с передвижением военнообязанных в Украине. Валерий Залужный отменил скандальный документ. 

Читайте также о том, что цель – втянуть Беларусь в войну: на какой стадии Путин – какая задача сегодня стоит перед Лукашенко. Лукашенко практически ежедневно делает компрометирующие заявления, но армия Беларуси пока не готова вступать в войну против Украины. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США выпустили памятную монету в честь защитников Змеиного: сколько стоит и как выглядит. Белый дом продает коллекционную монету с изображением острова Змеиный для ценителей. 

Также "Комментарии" информировали о том, что теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов. 



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=408818294620157&set=a.338601768308477
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