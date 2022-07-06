От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще пять российских офицеров (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Центра стратегических коммуникаций в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров противника:

• начальника пункта управления разведки капитана ямильхина дим салиховича из города Учалы, Башкортостан;

• командира роты десантного обеспечения майора тынного василия леонидовича из города Чайковский в Пермском крае;

• командира танкового батальона подполковника мелешенко егора александровича из Бердска в Новосибирской области;

• майора николая балятина из города Шумерля;

• капитана пястолова александра ивановича из города Шумиха Курганской области.

"Встречайте русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже совершивших "шаг доброй воли" и правильно вернувшихся домой", — СтратКом.

Фото: СтратКом ВСУ.

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