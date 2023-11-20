От чего будет зависеть исход войны в Украине: что сейчас думают на Западе

Война между Украиной и Россией затягивается, но, тем не менее, актуальными остаются прогнозы относительно сроком ее окончания. Когда и при каких обстоятельствах может завершиться украино-российская война? Что об этом говорят на Западе? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Некоторые решения Вашингтон мог бы принимать и быстрее

Бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус на мероприятии AtlanticCouncil заявил, что Вашингтон оказал мощную поддержку Украине в войне, хоть по ряду направлений эти решения выглядят откровенно запоздалыми.

"Реакция Запада действительно очень существенна, я считаю, пожалуй, гораздо существенней, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, действовали в прошлом так, что заставили его поверить, что, возможно, мы не ответим так весомо, как мы это сделали", — отметил Петреус.

По его мнению, финал войны в Украине будет зависеть от поставок оружия и от того, получит ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вооружение, которое он просит у союзников. При этом Дэвид Петреус отказался озвучивать прогноз, каким он видит окончаний войны в Украине.

Контрнаступление не поможет завершить войну в Украине

Американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги в интервью "BBC" заявил, что страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.

Эксперт отметил, что ранее ряд западных партнеров действительно полагали, что в случае удачного прорыва фронта Украина сможет согласиться на переговоры с Россией, имея при этом более выгоднее позиции.

"От этого мнения, хоть и не полностью отказались, но оно в значительной степени отходит на второй план. И люди понимают, что война будет долгой, что потенциальные быстрые способы сделать эту войну короче остались в прошлом. И основное планирование теперь должно сосредоточиться на более длинном конфликте, в котором, как и во всех войнах, будут разные фазы", – констатировал Кофман.

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