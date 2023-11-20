От чего будет зависеть исход войны в Украине: что сейчас думают на Западе

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Кравцев Сергей
Война между Украиной и Россией затягивается, но, тем не менее, актуальными остаются прогнозы относительно сроком ее окончания. Когда и при каких обстоятельствах может завершиться украино-российская война? Что об этом говорят на Западе? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус на мероприятии AtlanticCouncil заявил, что Вашингтон оказал мощную поддержку Украине в войне, хоть по ряду направлений эти решения выглядят откровенно запоздалыми.
По его мнению, финал войны в Украине будет зависеть от поставок оружия и от того, получит ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вооружение, которое он просит у союзников. При этом Дэвид Петреус отказался озвучивать прогноз, каким он видит окончаний войны в Украине.
Американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги в интервью "BBC" заявил, что страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.
Эксперт отметил, что ранее ряд западных партнеров действительно полагали, что в случае удачного прорыва фронта Украина сможет согласиться на переговоры с Россией, имея при этом более выгоднее позиции.
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