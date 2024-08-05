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Освобожденный российский оппозиционер выступил против помощи ВСУ

Российский оппозиционер Андрей Пивоваров не будет поддерживать тех людей, которые с оружием в руках сражаются против России.

сегодня, 08:25
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Slava Kot

Осужденный путинским режимом и освобожденный благодаря Западу российский оппозиционер Андрей Пивоваров заявил, что "недопустимо" поддерживать военные силы Украины, а также воюющих в ВСУ россиян.

Освобожденный российский оппозиционер выступил против помощи ВСУ

Российский оппозиционер Андрей Пивоваров. Фото из открытых источников

В интервью изданию "Новая газета. Европа" Андрей Пивоваров ответил на вопросы поддержки ВСУ и россиян, воюющих на стороне Украины против РФ.

"Что касается ВСУ — это такой вопрос, который неправильно вообще задавать российским политикам. Что касается поддержки именно военных сил, к сожалению, это недопустимо для меня, потому что все-таки да, я остаюсь российским политиком", — сказал Пивоваров.

Российский оппозиционер заявил, что россияне якобы вынуждены воевать в Украине из-за принуждения, страха и бедности. По его словам, "недопустимо" помогать Украине уничтожать солдат, которые оккупировали украинские территории.

"Кого гонит страх, бедность, кого-то загоняют. Да, и, возможно, эти люди не являются сторонниками демократических идеалов, может, лично меня они там ненавидят, как и многих других, но желать им смерти, помогать этому — для меня недопустимо", — подчеркнул россиянин.

Андрей Пивоваров добавил, что после освобождения хочет заниматься деятельность на расширение санкций, чтобы ударить по финансовому аспекту и "задушить поддержку в обществе" войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев отреагировал на обмен заключенными. Российский политик назвал освобожденных убийц и шпионов "патриотами России", а иностранцев, выпущенных из российских тюрем — агентами Запада. Кроме того, российских оппозиционеров Медведев назвал предателями страны.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с выгодным соглашением с Западом.



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