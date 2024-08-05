Освобожденный российский оппозиционер выступил против помощи ВСУ

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Slava Kot
Осужденный путинским режимом и освобожденный благодаря Западу российский оппозиционер Андрей Пивоваров заявил, что "недопустимо" поддерживать военные силы Украины, а также воюющих в ВСУ россиян.
Российский оппозиционер Андрей Пивоваров. Фото из открытых источников
В интервью изданию "Новая газета. Европа" Андрей Пивоваров ответил на вопросы поддержки ВСУ и россиян, воюющих на стороне Украины против РФ.
Российский оппозиционер заявил, что россияне якобы вынуждены воевать в Украине из-за принуждения, страха и бедности. По его словам, "недопустимо" помогать Украине уничтожать солдат, которые оккупировали украинские территории.
Андрей Пивоваров добавил, что после освобождения хочет заниматься деятельность на расширение санкций, чтобы ударить по финансовому аспекту и "задушить поддержку в обществе" войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев отреагировал на обмен заключенными. Российский политик назвал освобожденных убийц и шпионов "патриотами России", а иностранцев, выпущенных из российских тюрем — агентами Запада. Кроме того, российских оппозиционеров Медведев назвал предателями страны.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с выгодным соглашением с Западом.
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іван
сегодня, 07:50
Що це за скотина.