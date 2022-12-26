Освобожденные из плена украинские военнослужащие получат дополнительные выплаты

Министр обороны Украины Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты Защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты, пишут "Комментарии".



Финансовая поддержка освобожденных из плена

Что касается денежных выплат, то освобожденные из плена военные смогут получать 100 тыс. грн ежегодно во время пребывания в плену и 100 тыс. грн единовременно после освобождения. Кроме того, в случае смерти военного предусмотрена единовременная финансовая государственная поддержка его семье тоже в размере 100 тыс. грн.

Военнослужащим Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и Государственной специальной службы транспорта (ДССТ), которые после освобождения из плена или освобождения из заложников направлены в резервные воинские части, со дня освобождения из плена или дня освобождения из заложников до дня вступления в исполнение обязанностей за новыми штатными должностями или дня увольнения - будет сохраняться выплата ежемесячно и денежных средств и выплаты в размерах по последним занимаемым ими должностям, кроме случаев, когда порядок выплаты осуществляется согласно требованиям раздела ХХІХ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министерства обороны Украины.

Если военнослужащие ко дню освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников находились в распоряжении должностных лиц им в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников включая пересылку их денежных аттестатов в резервные воинские части, в списках которых они находятся.

Выплаты таким военнослужащим будут осуществлены с учетом требований отдельного поручения Министра обороны Украины.

Существует и первичная помощь. Сразу после обмена освобожденные защитники и защитницы получают свертки с необходимыми вещами. Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин с учетом потребностей. В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода.

Чтобы военные могли позвонить по телефону родным и оперативно обновить личные документы в Действии и доступ к банковским счетам, в рюкзаке есть смартфон.

В находившиеся в российском плену военные, только попадающие в Украину, их осматривают врачи и вместе с правоохранителями фиксируют, в каком состоянии вернулись бойцы. Также бойцы могут проходить длительную, комплексную реабилитацию за государственные средства. На этапе ранней реабилитации им оказывается первичная медицинская и психологическая помощь. После этого защитников направляют в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Там они и члены их семей могут получить более профессиональное лечение и помощь. При необходимости их могут направить на лечение за границу.

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