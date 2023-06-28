Остаются ли еще вагнеровцы в Украине: в Пентагоне дали ответ

Часть подразделений ЧВК "Вагнер" после попытки госпереворота в РФ все еще находятся на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, пишет "CNN".

Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

"Об их конкретной дислокации и способности передвигаться, не берусь судить", — заявил Райдер.

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По его словам, сейчас нет таких факторов, которые потребовали бы изменений в расстановке американских войск в ответ на события в России.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш против Минобороны РФ и попытался провести в России госпереворот. Его боевики взяли под контроль Ростов и уже двигались в сторону Москвы, однако так и не дошли.

Во вторник, 27 июня, стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб рассерженных патриотов", пророчит, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно будет ему мстить. О чем говорит индульгенция, выданная мятежникам? Как события могут разворачиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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