Останется ли Украина с Patriot: какие сигналы поступают от союзников

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Кравцев Сергей
У россиян не заканчивается запас баллистических ракет, производство которых они, несмотря на санкции, поставили на поток. Поэтому Украине приходится лишь надеяться на системы Patriot и ракеты к ним. Действительно ли кроме Patriot нет больше средств, которые бы могли сбивать баллистику? Есть ли позитивные новости от партнёров по поставках ракет к Patriot? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Специалист в области государственной безопасности Виталий Бегма в интервью УНН рассказал, что в самом деле эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot. Только они имеют на своем счету подтвержденное сбитие баллистических ракет. Есть также франко-итальянские системы ПВО, но по официальным данным только два комплекса нам было передано и результатов их работы неизвестно.
По словам эксперта, системы Patriot успешно сбивают вражескую баллистику, но не могут повлиять на падение обломков в жилых кварталах.
Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио заявил, что полученное Германией разрешение от США о передаче Украине противоракет к ЗРК Patriot может стать хорошим сигналом и положить начало системной закупке американского оружия.
Как объяснил Тимочко, если это оружие США, которое было просто передано Германии из американских арсеналов, то вряд ли его будет больше.
Однако, если оружие было приобретено в соответствии с выполнением требований контракта, то это "гораздо интереснее".
Тимочко обратил внимание, что как только будут выяснены эти технические моменты, можно будет определить масштабность стартовавшего процесса: это разовая акция или это начало продолжительной закупки оружия.
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