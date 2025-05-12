Останется ли Украина с Patriot: какие сигналы поступают от союзников

У россиян не заканчивается запас баллистических ракет, производство которых они, несмотря на санкции, поставили на поток. Поэтому Украине приходится лишь надеяться на системы Patriot и ракеты к ним. Действительно ли кроме Patriot нет больше средств, которые бы могли сбивать баллистику? Есть ли позитивные новости от партнёров по поставках ракет к Patriot? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Patriot успешно сбивают вражескую баллистику, но не могут повлиять на падение обломков

Специалист в области государственной безопасности Виталий Бегма в интервью УНН рассказал, что в самом деле эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot. Только они имеют на своем счету подтвержденное сбитие баллистических ракет. Есть также франко-итальянские системы ПВО, но по официальным данным только два комплекса нам было передано и результатов их работы неизвестно.

"Непонятно, насколько они соответствуют заявленным антибаллистическим характеристикам. Однако Patriot сбивали и сбивают баллистику. Это в принципе единственные комплексы, которые способны на это", – отметил эксперт.

По словам эксперта, системы Patriot успешно сбивают вражескую баллистику, но не могут повлиять на падение обломков в жилых кварталах.

"Баллистику сбивают на завершающей части траектории полета. То есть даже если сбили, то падает на голову где-то здесь. Вот как 24 апреля – ракета летела на завод Антонова. А упала в километре от этого места возле Святошинского ТЦК и СП, на жилой дом, погибли люди", — рассказал Бегма.

Нам важно иметь системные поставки ракет к Patriot

Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио заявил, что полученное Германией разрешение от США о передаче Украине противоракет к ЗРК Patriot может стать хорошим сигналом и положить начало системной закупке американского оружия.

"Сейчас для меня лично не до конца понятно, какое право собственности Германия имела на это оружие. Но это очень важно", — сказал эксперт.

Как объяснил Тимочко, если это оружие США, которое было просто передано Германии из американских арсеналов, то вряд ли его будет больше.

"И даже, если и будет, то каждый раз нужно на малые партии получать согласие", – отметил эксперт.

Однако, если оружие было приобретено в соответствии с выполнением требований контракта, то это "гораздо интереснее".

"Потому что были заключены соглашения, есть системность, есть прецедент, и немцы или Европейский Союз, который выделил средства на закупку оружия, могут в будущем согласно таким контрактам покупать оружие у американских производителей и передавать Украине. И просто формально правительство США ставить в известность", – отметил военный.

Тимочко обратил внимание, что как только будут выяснены эти технические моменты, можно будет определить масштабность стартовавшего процесса: это разовая акция или это начало продолжительной закупки оружия.

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