"Ошибка Генсека": МИД Украины резко отреагировало на решение Гутерриша

Министерство иностранных дел Украины выразило резкое недовольство решением Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН, принять приглашение от Владимира Путина на саммит БРИКС в Казани вместо участия в "саммите мира" в Швейцарии. Украинская сторона считает, что такой выбор вредит имиджу ООН и подрывает усилия по достижению мира.

МИД Украины критикует Генсека ООН за участие в саммите БРИКС

В своем официальном комментарии МИД заявил: "Генеральный секретарь ООН отказался от приглашения Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Зато он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН".





Агентство Reuters напомнило, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш обсуждал возможный визит в Казань с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако представитель ООН Фархам Хак, отвечая на вопрос об этом визите, отметил, что детали поездки будут объявлены позже.

На первом саммите мира, состоявшемся в Швейцарии в июне, собрались делегаты из более чем 90 стран. Они осудили вторжение России и обсуждали способы прекращения войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести второй саммит до конца года, но Россия уже выразила свое нежелание участвовать в нем. Гутерриш тоже отказался ехать на саммит, но ООН была представлена другими делегатами, как отметили в Reuters.

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