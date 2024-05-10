Вооруженным силам Украины постоянно не будет хватать вооружения, однако для уменьшения дефицита необходимо интенсивно развивать собственный ВПК, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Украине необходимо наращивать ВПК. Фото из открытых источников

"Любого вооружения всегда нужно больше. Не было еще ни одной войны, когда хватало бы полностью ресурсов. Поэтому не будет момента, когда мы скажем, что у нас все есть, больше ничего не нужно", – отметил офицер ВСУ.

По словам военнослужащего, ВСУ постоянно не хватает fpv-дронов, ставших частичной заменой дефицитных артиллерийских снарядов.

"Сколько подразделению необходимо дронов в сегодняшних условиях, сказать сложно. Только в нашей Третьей штурмовой в Авдеевке вылетало по 130 fpv за сутки. Есть сейчас более спокойные направления, но впереди нас ждут еще более интенсивные бои. Ночные fpv – отдельная очень эффективная история. За первые два дня использования ночных ударных БПЛА наше подразделение имело по 10 единиц подбитой вражеской техники. Но дроны – это расходный материал, которого для хорошего результата нужно иметь очень много", – рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что в современных реалиях одной только западной помощи, особенно ввиду ее несистемности, Украине не хватит, а потому нужно очень быстро наращивать собственное производство, при этом по всем направлениям ВПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.