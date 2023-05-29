Оружие, которое боятся россияне: снаряд пробил российский танк

Украинские военные удачно применяют западную технику для уничтожения незаконно вторгшихся россиян и оккупирующих украинские земли. В сеть попало видео, где ВСУ удачно наносят удар по российскому танку и таким образом уничтожают его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на OSINTtechnical.



Российский танк Т-80. Фото из открытых источников

Пусковые установки Javelin являются одними из первых противотанковых средств, которые Запад отправил Украине для борьбы с российской агрессией. Вероятно, именно эти установки повлекли большое количество потерь среди российской военной техники, особенно танков, которых по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 мая было ликвидировано более 3800 единиц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Оружие, созданное в 90-х годах уже более 25 лет, является незаменимым элементом противотанкового боя. Это заметно на записи, где ракета запущена из Javelin, легко пробивает российский танк Т-80.

Своей высокой эффективностью снаряд обязан двойной боевой части, состоящей из двух кумулятивных зарядов. Первый уничтожает динамическую броню танка, а второй заряд проникает через стандартную броню военной машины. Ракета имеет радиус действия 2,5 км, а самой пусковой установкой может управлять один человек. Для максимальной эффективности системой управляют два солдата: один стрелок, другой помощник, предоставляющий боеприпасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что и сеть попала фотография, подтверждающая уничтожение ценного российского аппарата. В России таковых всего 30 единиц.

Также "Комментарии" писали о россиянах, уничтоживших на Харьковщине самолет-памятник. Это произошло во время очередного обстрела российских сил по украинским городам.