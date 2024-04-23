Орки спешат. Стало известно, почему РФ не считается с жертвами на фронте

Страна-террорист Россия прекрасно понимает, что "окно возможностей" с получением Силами обороны от Соединенных Штатов военной помощи для нее закроется. Как считает Сергей Грабский, захватчики знают, что Вооруженные силы Украины приступят к эффективной обороне, а впоследствии даже могут перейти в контрнаступление.

Война в Украине

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, враг сейчас пытается достичь хотя бы минимальных тактических преимуществ, и проводит жестокие атаки наши позиции. При этом, добавил Грабский, враг не считается с потерями, считая, что потом он сможет заморозить, стабилизировать ситуацию и не допустить контратак украинских сил обороны.

Как считает эксперт, российские захватчики стремятся совершить прорыв в районе Часового Яра, что в Донецкой области. Этот город для врагов важен, поскольку обеспечивает выход на оперативное пространство, а также создание угрозы линии украинских укреплений по направлению Константиновка, Дружковка, а дальше — Краматорск и Славянск.

При этом, как подчеркивает Грабский, примерно подобная ситуация наблюдается и в районе к западу от Авдеевки. По его словам, там российские террористы ведут упорные бои в попытке продавить украинскую оборону.

При этом военный эксперт соглашается с главой ГУР Кириллом Будановым по поводу того, что Украину ждет тяжелый месяц. В течение этого времени враги будут пытаться продвинуться хотя бы где-нибудь.

Впрочем, как заявил Грабский, Силы обороны удержат позиции, а в скором времени ситуация на фронте изменится в нашу пользу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны агрессора боится предоставления Украине американского оружия и даже угрожает новыми ударами по логистическим маршрутам и складам.