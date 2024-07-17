Орки снова продвинулись на 4 направлениях в Донецкой области: как повлияет на ситуацию выход ВСУ из Кринок

Аналитики мониторинговой группы DeepState оценили продвижение российских войск за последние сутки и прокомментировали информацию о выводе украинских войск из населенного пункта Крынки на левом берегу Херсона. Эта информация была опубликована в их Телеграмм-канале.

Вывод украинских войск из Кринок (фото из открытых источников)

Согласно данным DeepState, российские оккупационные войска смогли продвинуться в районах четырех населенных пунктов Донецкой области: Новоселовка Первая, Нью-Йорк, Прогресс и Лозоватское.

В то же время Силы обороны Украины отвергли врага у улицы Заводской в поселке Нью-Йорк.

"О Кринки мы неоднократно публично отмечали, что ожидаем официального сообщения о ситуации там. И, как всегда, молчание официальных лиц приводит к тому, что это информационное пространство занимает кто-то другой, в этом случае анонимный представитель Генштаба в украинских медиа", — добавили. аналитики

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне пытаются закрепиться на островах . На левобережье Херсонщины ВСУ не разрешают российским войскам закрепиться на длительное время, сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, сплетни о выводе украинских войск с левого берега Херсона появились еще несколько недель назад, и, вероятно, это произошло раньше.

По его словам, от Крынок осталось только название, поскольку там уже ничего нет. Эксперт подчеркнул, что российские захватчики регулярно обстреливали лодки, доставлявшие провизию и боекомплекты, что привело к потерям среди наших военнослужащих. Однако ВСУ смогли сосредоточить значительные российские силы в этом направлении.

