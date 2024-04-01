Орки сформируют новую ударную группировку. Какие города планируют захватить

Страна-агрессор огласит призыв, который будет проходить с 1 по 15 апреля. За это время РФ планирует призвать на военную службу 150 тысяч человек, что является наибольшим количеством призывников за последние 8 лет. Продолжительность службы составит один год.

Российская армия

Кроме того, известно, что по новым правилам, начавшим действовать в Российской Федерации с начала года, призыву подлежат мужчины в возрасте 18 – 30 лет. При этом в Генштабе страны-агрессора заявили, что призывников вроде бы не будут отправлять в зону боевых действий. Впрочем, есть не редкие случаи, когда российские призывники оказывались на войне в Украине. Тогда страна-агрессор заявляла, что это произошло случайно.

Как подчеркнул в Facebook политолог Дмитрий Воронков, вероятно, Россия начала формировать новую ударную группировку.

"Судя по тому, что главный орк в Кремле мобилизует еще 150 000, не исключаю, что будет формироваться новая ударная группировка на границе. Вопрос только о том где. Пока я не очень верю в попытку блицкрига "Киев за 3 дня", поэтому северное направление с территории Беларуси я бы пока не рассматривал, а Харьковская, Сумская, Черниговская области под вопросом. Ибо в этом направлении враг может ставить перед собой одновременно главную и промежуточную цель. Главная – приближение к нашей столице. Промежуточная – оккупация большого областного города"

, – отметил Воронков.

По его словам, достижение любой из этих целей было бы большим стратегическим преимуществом для врага. При этом он посоветовал не паниковать, ведь ВСУ готовы к таким попыткам врага.

"Конечно, возможно ограничитесь только пополнением пушечного мяса на всей территории фронта, но нужно быть готовыми ко всему!"

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры готовы к проведению мобилизации на временно оккупированных территориях.