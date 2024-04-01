Орки сформируют новую ударную группировку. Какие города планируют захватить

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Ткачик Олеся
Страна-агрессор огласит призыв, который будет проходить с 1 по 15 апреля. За это время РФ планирует призвать на военную службу 150 тысяч человек, что является наибольшим количеством призывников за последние 8 лет. Продолжительность службы составит один год.
Российская армия
Кроме того, известно, что по новым правилам, начавшим действовать в Российской Федерации с начала года, призыву подлежат мужчины в возрасте 18 – 30 лет. При этом в Генштабе страны-агрессора заявили, что призывников вроде бы не будут отправлять в зону боевых действий. Впрочем, есть не редкие случаи, когда российские призывники оказывались на войне в Украине. Тогда страна-агрессор заявляла, что это произошло случайно.
Как подчеркнул в Facebook политолог Дмитрий Воронков, вероятно, Россия начала формировать новую ударную группировку.
По его словам, достижение любой из этих целей было бы большим стратегическим преимуществом для врага. При этом он посоветовал не паниковать, ведь ВСУ готовы к таким попыткам врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры готовы к проведению мобилизации на временно оккупированных территориях.
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