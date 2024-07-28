Орбан сделал новые скандальные заявления о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не сдастся в войне против Украины, поэтому для ее окончания нужно внешнее влияние. Венгерский политик утверждает, что, несмотря на большие потери, ни одна из стран не хочет мириться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание HVG.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан выступил перед своими поклонниками в летнем лагере Тушваньош в Румынии. Во время своих заявлений венгерский лидер рассказал, что, несмотря на большие потери на войне, ни Россия, ни Украина не хотят идти на мир, ведь обе страны верят, что могут победить. По словам Орбана, украинцы считают, что способны на самооборону, а россиян спровоцировало НАТО.

"Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", — говорит Орбан и предлагает вмешаться и закончить войну в Украине — "Они не сдадутся, это непосредственно ведет к эскалации, а мир можно принести только извне".

Орбан назвал Украину сильной страной, которая открыла новый смысл своего существования. По словам венгерского премьера из-за стремления украинцев к Западу, началось движение границ в Европе.

"До сих пор они воспринимали себя как зону столкновения, а теперь возникла перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они поставили, они хотят быть новой восточной границей Запада. Это привело его в активное состояние, и то, что мы видим как агрессивные действия, на самом деле требование украинцев официально признать свою принадлежность", — сказал Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, планирует ли Виктор Орбан закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отчаялись из-за попыток разблокировать деньги на помощь Украине через Венгрию.