Орбан сделал новые скандальные заявления о войне в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не сдастся в войне против Украины, поэтому для ее окончания нужно внешнее влияние. Венгерский политик утверждает, что, несмотря на большие потери, ни одна из стран не хочет мириться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание HVG.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан выступил перед своими поклонниками в летнем лагере Тушваньош в Румынии. Во время своих заявлений венгерский лидер рассказал, что, несмотря на большие потери на войне, ни Россия, ни Украина не хотят идти на мир, ведь обе страны верят, что могут победить. По словам Орбана, украинцы считают, что способны на самооборону, а россиян спровоцировало НАТО.
Орбан назвал Украину сильной страной, которая открыла новый смысл своего существования. По словам венгерского премьера из-за стремления украинцев к Западу, началось движение границ в Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, планирует ли Виктор Орбан закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Европе отчаялись из-за попыток разблокировать деньги на помощь Украине через Венгрию.
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сегодня, 08:47
Что за дебилизм,? Что значит рф не здасться?Здается защищающийся.