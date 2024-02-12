Орбан рассказал, с кем Путин готов договариваться об окончании войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Путин не воспринимает украинцев как партнеров для ведения переговоров по окончанию войны. Поэтому, по словам Орбана, Россия будет говорить с США о мирном соглашении.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан дал интервью австрийскому изданию Die Presse, в котором рассказал о перспективах переговоров по окончании войны в Украине.

"Россияне не воспринимают украинцев как партнеров. Они будут договариваться только с США, а если мы будем умными, то, пожалуй, и с Европой", – заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что европейцы также не являются сильными игроками в переговорах по окончании войны и Кремль их тоже не воспринимает всерьез.

"Поэтому нам нужно продемонстрировать силу и четко донести до россиян: у нас есть интересы, у вас есть интересы, и на этой основе мы можем заключать соглашения", – сказал Орбан.

В итоге премьер-министр Венгрии заявил, что, по его мнению, позиция ЕС должна быть в отказе финансировать Украину до такой возможности, чтобы она не имела шансов достичь военной победы в войне против России. Орбан это объяснил тем, что Европа и так не может дать Украине больше оружия и денег. Кроме того, по словам Орбана, Украина не защищает Европу от России, ведь большинство европейских стран находятся под защитой гораздо более сильного блока НАТО, поэтому нет угроз в нападении РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фейгин рассказал, какие условия Дональд Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине и согласится ли президент Российской Федерации на такое мирное соглашение.

Также "Комментарии" писали, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно боится вступления Украины в ЕС.