Орбан рассказал, как он планирует закончить войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал результаты выборов в Европарламент во Франции "политическим землетрясением". По его словам, победа партий, "выступающих за мир" в Европе, станет первым шагом к окончанию войны в Украине, а завершит этот процесс избрание президентом США Дональда Трампа.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан прокомментировал результаты выборов в Европарламент, заявив, что они смогли "замедлить поезд", который двигал Европу к войне. Кроме того, лидер Венгрии добавил, что этот поезд можно не только замедлить, но остановить.

"Во Франции, которая была наиболее решительно выступавшей за войну страной, произошло политическое землетрясение. Сторонники мира победили с огромной силой и большим количеством голосов", — говорит Орбан о результатах выборов во Франции.

По его словам, объединение партий в Европе, "выступающих за мир" и приход к власти в США Трампа, может закончить войну в Украине.

"Если выступающие за мир партии смогут победить и на парламентских выборах, то, я думаю, мы выиграем первую половину… Теперь ждем Трампа, чтобы он в США принес вторую половину, и тогда наступит мир", — заявил Орбан.

Напомним, что Виктор Орбан заявил о планах создать "коалицию мира" в Европарламенте, которая будет продвигать идеи для окончания войны в Украине. Главными идеями, как этого достичь, Орбан считает, это прекратить поставки оружия Украине от США и Европы, а также заставить Зеленского пойти на переговоры с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как закончить войну в Украине за 24 часа.

Также "Комментарии" писали, что партия "Фидес" Виктора Орбана получила самый плохой результат за всю историю выборов в Европарламент в Венгрии.