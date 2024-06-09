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Орбан попал в новый скандал: предлагает закончить войну в Украине за 24 часа

Виктор Орбан призывает надавить на президента Владимира Зеленского, чтобы закончить войну в Украине и начать мирные переговоры с Россией.

сегодня, 09:45 comments1370
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает шантажировать Украину заставив Владимира Зеленского прекратить боевые действия и начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны в Украине. По словам Орбана, ситуацию в войне можно изменить, если Брюссель начнет принимать "хорошие решения".

Орбан попал в новый скандал: предлагает закончить войну в Украине за 24 часа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В интервью венгерскому телеканалу HirTV Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Венгерский лидер настаивает, что войну можно закончить быстро, а начать следует с прекращения огня со стороны Украины.

"Эту войну можно остановить за 24 часа. Нужны три телефонных звонка президенту Украины, чтобы сказать: Уважаемый президент, ситуация такова, что мы решили, что вместо предварительной автоматической поддержки теперь будет поддержка под условия. Первое условие: необходимо предложить немедленное прекращение огня. А потом увидим, какие мирные переговоры могут пойти", — сказал Орбан.

Венгерский премьер указал, что к таким шагам Украину можно вынудить в Брюсселе, где могут принимать "хорошие решения" после выборов в Европарламент. Орбан также отмечает, что в войне решается не кто прав, а кто выжил.

Кроме того, Виктор Орбан критикует, что Европа все больше вкладывает денег в военную экономику и, таким образом, увеличивает шансы на расширение эскалации за пределы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан заявил о необходимости создать в Европарламенте "Коалицию мира", которая бы ускорила окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что по словам Орбана граждане Венгрии единственные из стран ЕС, которые якобы погибают на войне в Украине. Под венгерскими гражданами Орбан имел в виду венгерское меньшинство на Закарпатье.



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Источник: https://index.hu/belfold/2024/onkormanyzati_valasztas/2024/06/08/orban-viktor-hir-tv-interju-bayer-zsolt-/
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