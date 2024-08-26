Орбан получил пощечину за поддержку России: в США сообщили о решении

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман сообщил о новых санкциях США в отношении ряда компаний, поддерживающих российскую агрессию. В списке оказались две организации из Венгрии.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Американский посол Дэвид Пресман в социальной сети X рассказал о введении новых санкций против венгерских организаций.

"Сегодня встретился с официальными лицами МИД Венгрии, чтобы сообщить им, что Соединенные Штаты вводят санкции против ряда компаний, в том числе против двух организаций в Венгрии", — сообщил Пресман.

Американский дипломат объяснил, что одна из венгерских компаний участвует в укреплении российского энергетического сектора, в том числе по строительству АЭС в Венгрии, в то время как другая вовлечена в поставки "российской военной машине".

Прессман также подверг критике Венгрию, которая попадает все больше в зависимость от энергоресурсов РФ.

"Мы продолжаем быть озабочены решениями правительства Венгрии углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российских энергоресурсов", — добавил Пресман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия пригрозила ЕС и требует снять санкции. Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш заявил, что Венгрия может специально отправлять мигрантов глубже в Европейский Союз, если Брюссель не отменит штраф для Будапешта.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Венгрии на прорыв российской границы и начало боев в Курской области. Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что этому не следует радоваться, а обе страны должны садиться за стол переговоров и дипломатическим путем окончить войну в Украине.

