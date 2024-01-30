Орбан назвал имя человека, который остановит войну в Европе

В Европе и США сегодня нет лидера, который мог бы остановить войну в Украине. Единственным лидером, который способен принести мир в Европу, есть Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью французскому изданию "Le Point" заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства назвал Дональда Трампа "самым успешным на международной арене президентом США".

"Он (Ред. – Трамп) не начал ни одной войны. Соглашения Авраама (Ред. – о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами) были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный ближневосточный регион", – заявил венгерский премьер.

Он добавил, что убежден: если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – сказал Виктор Орбан.

Отметим, эпатажный представитель от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Свое обещание политик озвучил на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире. Дональд Трамп заявил, что знает, как положить конец войне еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский признался, что он будет "очень счастлив", если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.



