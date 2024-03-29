Новый опрос, проведенный среди жителей 12 европейских стран, выявил глубокий пессимизм по поводу возможности Украины вернуть под свой контроль все оккупированные территории. Эти данные, обнародованные Голосом Америки и Цензор.НЕТ, свидетельствуют о том, что только один из десяти европейцев верит в возможность полного освобождения Украины, в то время как вдвое больше респондентов видят победу Российской Федерации в этом конфликте.

Европейцы не верят, что в войне победит Украина

Согласно опросу почти 40% опрошенных европейцев считают, что война завершится компромиссом между Украиной и Россией, тогда как аналогичное количество респондентов высказывается за необходимость толкать Украину к мирным переговорам. Эти результаты свидетельствуют о стремлении к мирному урегулированию конфликта, но также отражают неопределенность лучшего пути достижения этой цели.

Несмотря на это европейцы готовы продолжать поддержку Украины. Португалия и Швеция выделяются среди стран с высоким уровнем поддержки, где соответственно 48% и 50% граждан высказываются в пользу помощи Украине. Поляки (47%) и французы с испанцами (по 35%) демонстрируют сильную поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет.

Однако среди европейских стран существует значительное различие в подходах к разрешению конфликта. От Испании, где общественное мнение почти равномерно поделено между поддержкой Украины и выступлениями за переговоры, до Венгрии, где 64% населения предпочитают переговорный процесс, европейские народы предпочитают дипломатическое решение кризиса.

Любопытно, что перспектива президентских выборов в США также играет значительную роль в европейском восприятии конфликта. Около 36% европейцев считают, что победа Дональда Трампа может привести к уменьшению шансов на мир в Украине, в то время как 43% ассоциируют его возможное президентство с неудачей Украины в войне с Россией. Несмотря на это, европейская решительность в поддержке Украины на поле боя остается непреклонной.

"Большая часть не хочет задабривать Путина, они не хотят какого-то "Минска-3", который они видят проигрышем для Украины", – говорит Марк Леонард, британский исследователь и соучредитель и директор ECFR.