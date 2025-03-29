Операция в России: где ВСУ пошли вперед (КАРТА)

Украинские защитники недавно сумели продвинуться в Белгородской области. Между тем фиксируется продвижение российских войск на Курщине, где украинские войска продолжают сокращать удерживаемый ранее плацдарм. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России. Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска на днях продвинулись в приграничные районы Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что российские подразделения продвинулись к северным окраинам Гуево (к югу от Суджи).

Так называемые российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атакуют в Курской области вблизи Олешни (к юго-западу от Суджи) и Гоголевки, а также на севере Сумской области вблизи Владимировки, Веселовки и вблизи Журавки.

Российские источники обнародовали данные, что Силы обороны Украины удерживают позиции в южной части н.п. Гуево, Горналь (к югу от Гуево) и Олешня.

В то же время не такая радужная ситуация для россиян в Белгородской области, где Силы обороны Украины имеют успех и новые продвижения. Как показывают опубликованные 28 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись в восточной части Поповки (к северо-западу от города Белгород).

Российские "военкоры" признали, что ВСУ продвинулись к окраинам Поповки, но утверждали, что населенный пункт является спорной "серой зоной". Российские блогеры также рассказывали, что ВСУ атаковали вблизи Поповки, Демидовки (к востоку от Поповки) и Графовки (к юго-востоку от Поповки).

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