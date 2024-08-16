Операция в Курской области: российские добровольцы обратились к солдатам РФ с посланием

Российские добровольцы легиона "Свобода России" обратились к солдатам армии РФ на фоне операции Сил обороны в Курской области. Они призвали сдаваться в плен и не выполнять преступные приказы путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении легиона "Свобода России".

Российские добровольцы. Фото из открытых источников

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова", — отметили добровольцы.

Они подчеркнули, что сдача в плен – это альтернатива бездумной смерти. Добровольцы призвали российских солдат сдаваться в плен ВСУ, а желающих воевать за будущее РФ — присоединиться к легиону.

"Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что, когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу", — говорится в заявлении.

Напомним, 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, Украине удалось взять под контроль уже 82 населенных пункта.

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