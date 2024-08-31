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Операция в Курской области: чем разочарованы российские добровольцы

По информации Le Monde, российских добровольцев исключили из Курской операции

сегодня, 12:27
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Кравцев Сергей

Более активная в военном отношении ультраправая активистская группа российских добровольцев РДК призналась, что Курская операция была для них неожиданной и до последнего не знали, что что-то планируется. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde".

Операция в Курской области: чем разочарованы российские добровольцы

РДК. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Генштаб ВСУ решил не допускать российских повстанцев к дерзкой операции Киева за два с половиной года.

Политик Илья Пономарев, руководящий легионом "Свобода России", и Денис Капустин "Рекс", командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены из вторгшихся в Курскую область сил. Двое мужчин также подтвердили гораздо более деликатную информацию, которая за последние недели стала открытой тайной в Киеве, но которую ни один официальный представитель не будет комментировать публично: Генштаб исключил ГУР, координирующий российских повстанцев и проводящий собственные операции на территории противника, с Курской операции или по крайней мере из ее начальной штурмовой фазы.

"Это было неожиданно, и нас не приглашали участвовать, хотя мы хотели бы. С нашей стороны мы готовим другие штурмы, другие сюрпризы", — говорят в РДК.

Однако лидеры двух российских повстанческих группировок не скрывали своего восхищения успехом украинских военных в России, операцией, которая "превзошла все ожидания" и имела "утешительный" результат. Две группы, участвовавшие в военных операциях ГУР весной с обеих сторон границы после российского наступления, начатого 10 мая севернее Харькова, все еще испытывают определенное недоверие со стороны украинцев.

Пономарев охотно признает два основных препятствия для подъема русского восстания. Во-первых, это кадры, логистика и безопасность.

"Только 5% кандидатов в легион "Свобода России" удается выбраться из России, и через все фильтры украинских спецслужб", — сказал он.

Второе препятствие политическое и касается не только Украины.

"Нам не хватает поддержки в Европе и США, потому что никто не хочет смены режима в России. Мероприятие этого боится", — сказал он.

Во время поездок по западным столицам Пономарев сказал, что встречает "все больше и больше чиновников, которые частно признаются, что не верят в прекращение конфликта без изменений в Кремле, но предупреждают, что никогда не скажут этого публично".

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Источник: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/08/30/pro-ukrainian-russian-rebels-kept-out-of-kursk-offensive_6723907_4.html
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