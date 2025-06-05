Операция Паутина: Украина поразила меньше российских самолетов, чем сообщалось

Во время операции "Паутина", в рамках которой были атакованы российские аэродромы, дроны поразили до 20 самолетов России. Уничтожено приблизительно 10 из них. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это число приблизительно вдвое меньше, чем называла в своих оценках Украина – речь шла о 41 пораженном самолете. Агентство не смогло самостоятельно проверить цифры, полученные от американской и украинской стороны.

Несмотря на такие различия, источники в США называют эту атаку очень важной. В то же время один из собеседников агентства заявил, что после этой операции Москва может занять еще более жесткую позицию на переговорах по завершению войны.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные после атаки украинских беспилотников, подтверждают поврежденные российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые Россия использовала для ракетных ударов по Украине.

Аналитики обратили внимание, что украинская операция продемонстрировала, что Киев, даже пытаясь остановить продвижение захватчиков по территории Украины, может удивить оппонента, нанося удары в глубине его территории на расстоянии до 4300 км от линии фронта. Так называемые российские "военкоры" уже начали обвинять власти своей страны в халатности и самодовольстве, которые привели к тому, что важные бомбардировщики стали мишенью для атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — высокопоставленное лицо НАТО заявило, что Украина провела "самую успешную операцию", когда неожиданно атаковала четыре российских аэродрома. По подсчетам Альянса, украинские дроны полностью уничтожили более 10 самолетов из 40 попавших под атаку.

Представитель руководства НАТО на условиях анонимности рассказал "Европейской правде", сколько российских самолетов уничтожила и повредила Украина во время спецоперации "Паутина". Оценки НАТО оказались близки к объявленным результатам СБУ.



