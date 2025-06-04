В НАТО посчитали, сколько российских самолетов уничтожила Украина во время атаки по аэродромам РФ

Высокопоставленное лицо НАТО заявило, что Украина провела "самую успешную операцию", когда неожиданно атаковала четыре российских аэродрома. По подсчетам Альянса, украинские дроны полностью уничтожили более 10 самолетов из 40 попавших под атаку.

Уничтоженые самолеты. Фото иллюстрати

Представитель руководства НАТО на условиях анонимности рассказал "Европейской правде", сколько российских самолетов уничтожила и повредила Украина во время спецоперации "Паутина". Оценки НАТО оказались близки к объявленным результатам СБУ.

"Мы видим, что, по меньшей мере, 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены", — сказал натовский чиновник.

По его словам, в НАТО удалось идентифицировать самолеты, которые поразила Украина во время атаки на аэродромы России:

— 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95

— 20 самолетов Ту-22

— 1 самолет ДРЛС А-50

Высокопоставленный чиновник НАТО считает, что спецоперация "Паутина" оказала "критическое влияние на российские способности", ведь в ее ходе было атаковано более трети ракетоносцев РФ. Однако он подчеркнул, что сейчас трудно подсчитать сколько пораженных самолетов действительно были боевыми, а не "донорами запчастей" для других самолетов. Также, по его словам, атака на аэродромы принесла РФ не только потерю самолетов, но и показала возможность Украины наносить удар в любой точке России.

"Мы не можем подтвердить, что все из них были полностью работоспособны… Также это не уничтожает российскую способность наносить воздушные удары, но это точно снижает способность России совершать ракетные удары", – добавил чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту.