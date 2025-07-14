logo

BTC/USD

121348

ETH/USD

3051.38

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.84

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Операция "Паутина" напугала Путина: на что теперь делает ставку РФ в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Операция "Паутина" напугала Путина: на что теперь делает ставку РФ в войне

ISW фиксирует, что РФ строит бункеры и ангары на своих авиабазах после успеха операции "Паутина"

14 июля 2025, 07:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спутниковые снимки подтверждают, что Россия запускает строительство защитных сооружений на своих авиабазах после феноменального успеха операции "Паутина", уничтожившей часть стратегической авиации РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Операция "Паутина" напугала Путина: на что теперь делает ставку РФ в войне

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

"Недавние спутниковые снимки говорят о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины "Паутина" 1 июня", – говорится в отчете.

Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, собранные 7 июля, показывают, что российские войска построили примерно 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий похожих на ангары на авиабазе Халино в Курской области.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня на авиабазе Халино, тоже показывают усиленные ангары.

Снимки, собранные 9 июля, сигнализируют, что российские войска построили два бетонных сооружения, похожие на бункеры на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия самолетов.

Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

Кроме того, недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, до сих пор находящихся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции "Паутина".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине возможен российский аналог "Паутины": названа самая большая угроза.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-13-2025
Теги:

Новости

Все новости