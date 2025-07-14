Операция "Паутина" напугала Путина: на что теперь делает ставку РФ в войне

Спутниковые снимки подтверждают, что Россия запускает строительство защитных сооружений на своих авиабазах после феноменального успеха операции "Паутина", уничтожившей часть стратегической авиации РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

"Недавние спутниковые снимки говорят о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины "Паутина" 1 июня", – говорится в отчете.

Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, собранные 7 июля, показывают, что российские войска построили примерно 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий похожих на ангары на авиабазе Халино в Курской области.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня на авиабазе Халино, тоже показывают усиленные ангары.

Снимки, собранные 9 июля, сигнализируют, что российские войска построили два бетонных сооружения, похожие на бункеры на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия самолетов.

Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

Кроме того, недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, до сих пор находящихся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции "Паутина".

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