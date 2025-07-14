Операция "Паутина" напугала Путина: на что теперь делает ставку РФ в войне

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Кравцев Сергей
Спутниковые снимки подтверждают, что Россия запускает строительство защитных сооружений на своих авиабазах после феноменального успеха операции "Паутина", уничтожившей часть стратегической авиации РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)
Операция Паутина. Фото: из открытых источников
Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, собранные 7 июля, показывают, что российские войска построили примерно 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий похожих на ангары на авиабазе Халино в Курской области.
Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня на авиабазе Халино, тоже показывают усиленные ангары.
Снимки, собранные 9 июля, сигнализируют, что российские войска построили два бетонных сооружения, похожие на бункеры на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.
Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия самолетов.
Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.
Кроме того, недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, до сих пор находящихся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции "Паутина".
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