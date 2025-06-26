В Украине возможен российский аналог "Паутины": названа самая большая угроза

Россия предположительно готовит атаку против Украины, что может напоминать недавнюю операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина". Такое мнение в эфире программы "Ранок.LIVE" высказал бывший офицер СБУ и военный аналитик Иван Ступак.

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Он отметил, что во время войны стороны часто перенимают эффективные тактики друг у друга. Поэтому не исключено, что российские спецслужбы примут за основу опыт и попытаются реализовать аналогичную схему атаки.

"Мы должны осознавать: если мы смогли нанести удар по стратегической авиации врага, то РФ тоже может использовать такой же подход против нас. Операция "Паутина" не запатентована — это тактический ход, который может быть повторен. Украине нужно уже сейчас разрабатывать средства защиты", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 1 июня СБУ успешно провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина", в результате которой были поражены четыре стратегических аэродрома РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировались самолеты далекой авиации, участвовавшие в обстрелах украинских городов.

Общая стоимость уничтоженной техники превысила 7 миллиардов долларов. Потери авиапарка врага составляют 41 летательный аппарат, среди которых Ту-95, Ту-160, Ту-22, А-50, Ил-78 и Ан-12.

Как уже писали "Комментарии", Украина получит новую партию помощи от Великобритании для усиления противовоздушной обороны. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, речь идет о поставках 350 современных ракет ПВО британского производства, а также пяти пусковых установок в них.