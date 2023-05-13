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Операция паники нет продолжается: оккупанты срочно стягивают в Мариуполь средства ПВО

Россияне опасаются новых ударов ВСУ по оккупированному Мариуполю

сегодня, 10:47 comments4291
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Автор:

Кравцев Сергей

Не только в Луганске, но и во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В городе звучит воздушная тревога. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Операция паники нет продолжается: оккупанты срочно стягивают в Мариуполь средства ПВО

Взрыв в Мариуполе. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению местного сопротивления, взрыв произошел около 08:49.


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"Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из Азовстали", — пишет Telegram-канал.

Пока другие подробности не раскрываются.                                                                                                                                                           

Между тем, как отметил Петр Андрющенко, российские оккупанты усиливают силы ПВО в городе. Согласно его сообщению, вчера в Мариуполе впервые заметили новые системы ЗРК ТОР-2, ставшие дополнением к С-300, БУК и Панцирю.

"Судя за все, операция "Паники нет" продолжается", — написал советник городского головы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/9642
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