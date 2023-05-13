Операция паники нет продолжается: оккупанты срочно стягивают в Мариуполь средства ПВО

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Кравцев Сергей
Не только в Луганске, но и во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В городе звучит воздушная тревога. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрыв в Мариуполе. Фото: из открытых источников
Согласно сообщению местного сопротивления, взрыв произошел около 08:49.
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Пока другие подробности не раскрываются.
Между тем, как отметил Петр Андрющенко, российские оккупанты усиливают силы ПВО в городе. Согласно его сообщению, вчера в Мариуполе впервые заметили новые системы ЗРК ТОР-2, ставшие дополнением к С-300, БУК и Панцирю.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Ранее "Комментарии" писали – спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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