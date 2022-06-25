Операция на Змеином, обстрелы Николаева: какая ситуация на юге Украины

На южном фронте по состоянию на 25 июня оккупанты нанесли ракетные удары утром по Николаеву и району. Прилетели ракеты типа "Оникс" из берегового комплекса "Бастион" в аннексированном Крыму. Враг выпустил девять ракет – били по морскому порту, жилым домам и зонам отдыха гражданских. Есть ли пострадавшие пока данные уточняют. Об этом сообщают на странице оперативного командования "Юг".

Площадь в Николаеве, фото Википедия

24 июня на территории Николаевской области зарегистрировано 3 пожара, два из которых в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Контратаки ВСУ заставляют оккупантов бежать с юга и искать для себя способы получить легкие ранения, чтобы их отправили оттуда. Сообщается, что украинские силы обороны нанесли врагу значительные потери среди руководителей, офицеров и рядовых. Российское войско деморализовано, не укрепляет новые рубежи и не ведет к наступлению.

"Враг теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий. Деморализованное войско выискивает способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, подъем ноги, и ждут легкого ранения. Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщают, что ВСУ проводит военную операцию на острове Змеиный. Детали не разглашаются.

В Черном море российские корабли держат изготовку "Калибры", они не подходят ближе к украинским берегам, чтобы не быть пораженными противокорабельными ракетами.



в Николаеве зоопарк принял на воздержание от горожан более 400 диких животных.

Как писал портал "Комментарии",









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