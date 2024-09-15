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Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются

Несмотря на усиление давления со стороны врага в попытках вернуть территории РФ, ВСУ удается идти вперед и занимать новые территории.

сегодня, 11:10
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Лиля Воробьева

Украинские силы продолжают наступательные операции в рамках активной деятельности Курской области России. Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), основное внимание Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточено на Глушковском районе.

Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются

Операция на Курщине (фото из открытых источников)

По геолокационным данным от 13 сентября, подтверждена активность ВСУ в южной части поселка Веселое. В то же время, российские военные корреспонденты утверждают, что украинские силы смогли захватить этот населенный пункт. Кроме того, по данным российских источников, украинские войска преуспели к западу от Медвежьего и в полях к югу от Теткино.

Штурмовые действия украинских подразделений продолжались возле Веселого, Обуховки и Нового Пути. Кроме того, украинские силы совершили продвижение к северу от Суджи, где российские источники заявляют о захвате Черкасского Поречья. Атаки также продолжались возле Апанасовки, Любимовки, Обуховки, Марьевки и Русской Конопельки.

Оккупационные войска РФ пытаются восстановить контроль над утраченными территориями. Геолокационные кадры от 13 сентября зафиксировали российские силы на западе Любимовки. Также российские источники утверждают о продвижении врага в окрестности этого населенного пункта и на полях возле Дарино.

14 сентября появились кадры, подтверждающие присутствие российской 810-й отдельной морской пехотной бригады в центре Борков, хотя мнения российских военкоров по поводу полного захвата этого села расходятся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ накапливает войска на Курщине. Российские захватчики существенно нарастили численность личного состава на Курском направлении, увеличив численность военных до 45 тысяч, заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-14-2024
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