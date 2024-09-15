Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются

Украинские силы продолжают наступательные операции в рамках активной деятельности Курской области России. Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), основное внимание Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточено на Глушковском районе.

Операция на Курщине (фото из открытых источников)

По геолокационным данным от 13 сентября, подтверждена активность ВСУ в южной части поселка Веселое. В то же время, российские военные корреспонденты утверждают, что украинские силы смогли захватить этот населенный пункт. Кроме того, по данным российских источников, украинские войска преуспели к западу от Медвежьего и в полях к югу от Теткино.

Штурмовые действия украинских подразделений продолжались возле Веселого, Обуховки и Нового Пути. Кроме того, украинские силы совершили продвижение к северу от Суджи, где российские источники заявляют о захвате Черкасского Поречья. Атаки также продолжались возле Апанасовки, Любимовки, Обуховки, Марьевки и Русской Конопельки.

Оккупационные войска РФ пытаются восстановить контроль над утраченными территориями. Геолокационные кадры от 13 сентября зафиксировали российские силы на западе Любимовки. Также российские источники утверждают о продвижении врага в окрестности этого населенного пункта и на полях возле Дарино.

14 сентября появились кадры, подтверждающие присутствие российской 810-й отдельной морской пехотной бригады в центре Борков, хотя мнения российских военкоров по поводу полного захвата этого села расходятся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ накапливает войска на Курщине. Российские захватчики существенно нарастили численность личного состава на Курском направлении, увеличив численность военных до 45 тысяч, заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.