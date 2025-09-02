logo

Операция длилась в течение двух недель: в Генштабе подтвердили освобождение еще одного поселка
Операция длилась в течение двух недель: в Генштабе подтвердили освобождение еще одного поселка

ВСУ освободили поселок Удачное под Покровском

2 сентября 2025, 12:21 comments3915
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Штурмовики отдельного полка "Скала" деоккупировали поселок Удачное в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Telegram.

Операция длилась в течение двух недель: в Генштабе подтвердили освобождение еще одного поселка

ВСУ деоккупировали село Удачное под Покровском. Фото: из открытых источников

"В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага. В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", — сообщили в Генштабе.

Также там обнародовали видео поднятия флага над поселком, а также кадры уничтожения российской позиции выстрелом из гранатомета.

Населенный пункт Удачное расположен юго-западнее Покровска, неподалеку админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором заявил, что Россия концентрирует силы для масштабного наступления на Донбассе осенью 2025 года. Аналитики прогнозируют, что главной целью Кремля станет попытка захватить остальную часть Донецкой области, минуя украинский оборонный пояс.

По данным ISW, российское военное командование передислоцировало "элитные" подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск (ВДВ) в Донецкую область. В частности, 155-я и 40-я бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот), 177-й полк морской пехоты (Каспийская флотилия), элементы 11-й отдельной бригады ВДВ и 76-й дивизии ВДВ.

Эти подразделения ранее действовали на севере Сумщины и Херсонском направлении, но теперь их срочно перебросили на восток в районы Доброполья, Покровска и Константиновки. Отдельно аналитики отмечают, что 70-й мотострелковый полк (42-я мотострелковая дивизия) из Херсонской области переместили поближе к Бахмуту, вероятно, для усиления атак в направлении Северска.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/28529
