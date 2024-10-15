Опасный маневр: военный рассказал о тревожной ситуации на фронте

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Slava Kot
Российские войска заходят с флангов и окружают украинские силы, что создает опасный маневр на фронте, заявил исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков. По его словам, именно такая тактика россиян наблюдается на Кураховском направлении.
Война в Украине. Фото: Pixabay
Назар Войтенков в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал ситуацию на фронте и указал, как действует российская армия на Кураховском направлении. Из-за возможности быть атакованными с флангов, украинские военные должны мониторить ситуацию не только непосредственно в направлении российских сил, но и вокруг, чтобы не быть неожиданно атакованными.
По его словам, у россиян достаточно техники, которую могут использовать для различных маневров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран российско-украинской войны прогнозирует возможность победы для Украины в 2025 году. Однако, по его словам, Украине следует изменить подход к мобилизации.
Также "Комментарии" писали о том, что в случае длительной войны в Украине может начаться мобилизация женщин и снижение призывного возраста.
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