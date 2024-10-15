Опасный маневр: военный рассказал о тревожной ситуации на фронте

Российские войска заходят с флангов и окружают украинские силы, что создает опасный маневр на фронте, заявил исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков. По его словам, именно такая тактика россиян наблюдается на Кураховском направлении.



Война в Украине. Фото: Pixabay

Назар Войтенков в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал ситуацию на фронте и указал, как действует российская армия на Кураховском направлении. Из-за возможности быть атакованными с флангов, украинские военные должны мониторить ситуацию не только непосредственно в направлении российских сил, но и вокруг, чтобы не быть неожиданно атакованными.

"Как видим, россияне научились заходить с флангов, это опасный маневр, должны быть с этим внимательными и бдительными, в своей зоне ответственности мы за этим следим. Повторюсь, что сейчас мы чувствуем проблему их продвижения вперед, но держим оборону уже на 360, чтобы, не дай Бог, они не зашли нам со спины", – говорит военный.

По его словам, у россиян достаточно техники, которую могут использовать для различных маневров.

"Обычно против нас воюют полки, у них есть отдельные штурмовые роты, у них есть механизированные роты. У них достаточно техники, чтобы выполнять маневры как на открытых участках, так и на участках, где есть возможность маскироваться, как между домами или в посадках", — рассказал Назар Войтенков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран российско-украинской войны прогнозирует возможность победы для Украины в 2025 году. Однако, по его словам, Украине следует изменить подход к мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что в случае длительной войны в Украине может начаться мобилизация женщин и снижение призывного возраста.