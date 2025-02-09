ООН выплачивает украинцам 10 800 гривен: как подать заявку и получить деньги

С 13 января 2025 года граждане Украины могут пройти регистрацию и получить финансовую помощь от УВКБ ООН. Этот одноразовый грант предназначен для определенных категорий населения. УНИАН узнал, какая сумма выплат предусмотрена украинцам и кто может подать заявку.

Денежная помощь украинцам (фото из открытых источников)

Денежная помощь от ООН: размер выплат

Международная организация, занимающаяся оказанием финансовой поддержки населению Украины, отмечает, что размер денежной помощи составляет 10800 гривен. Это одноразовый грант, рассчитанный на покрытие базовых нужд в течение трех месяцев, то есть по 3600 гривен ежемесячно.

При этом на одну семью можно оформить не более четырех таких грантов. Таким образом, если в семье два человека, отвечающих установленным требованиям, максимальная выплата составит 21 600 гривен. Деньги перечисляются на расчетный счет IBAN каждому зарегистрированному получателю.

Кто имеет право на денежную помощь

Помощь от ООН в 2025 году доступна не всем. Программа ориентирована исключительно на лиц, получивших статус внутренне перемещенного в течение последних шести месяцев и не получавших никаких выплат от УВКБ ООН или других международных организаций в течение последних трех месяцев. Также подать заявку могут те, кто перемещался внутри страны или выезжал за границу после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий, но впоследствии вернулся на постоянное место жительства и не получал пособия от международных организаций в течение последних трех месяцев.

Кроме того, необходимо относиться к одной из следующих категорий:

семьи, где есть один или несколько несовершеннолетних детей, которых воспитывает только мать или только отец;

семьи, в которых проживают пожилые люди (55 лет и старше);

семьи, где кормильцем является один или несколько одиноких людей в возрасте от 55 лет;

семьи, где кормильцем является один или несколько одиноких людей в возрасте от 55 лет, которые занимаются несовершеннолетними детьми;

семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или статусом личности с другими особыми потребностями.

Таким образом, если вы одинокая мать с несовершеннолетним ребенком, который переместился в другой регион Украины как ВПЛ или выезжал за границу и не получал пособия от ни одной международной организации, вы можете подать заявку на этот грант.

Если вы имеете статус внутренне перемещенного лица и уже получали финансовую помощь от международных организаций, то сможете оформить эту помощь только при условии принадлежности к категории уязвимого населения. Кроме того, даже если у вас есть определенная уязвимость, ваш месячный доход не должен превышать 5400 гривен на одного человека в семье.

Важно отметить, что эта финансовая помощь рассчитана только на лиц, ранее не получавших никаких выплат от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как подать заявку на помощь

Если вы отвечаете всем указанным критериям, регистрация на получение помощи от ООН доступна по номеру горячей линии УВКБ ООН – 0 800 307 711.

Для подачи заявки необходимо собрать следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (ИНН);

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

номер банковской карты, на которую будут зачислены средства (кроме карты "Поддержка");

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории населения;

личный номер телефона.

Во время регистрации должна присутствовать вся семья. Исключение возможно только для людей, которые не могут передвигаться самостоятельно – их можно зарегистрировать при наличии оригиналов документов и медицинской справки, что подтверждает состояние здоровья.

Если заявка будет одобрена, вся сумма за три месяца будет перечислена на банковский счет главы домохозяйства, указанного при подаче заявки. Деньги можно получить в любом украинском банке, на карту которого оформлен счет. Если карты нет, это нужно отметить, и УВКБ ООН предоставит альтернативный способ выплаты.

Получить финансовую помощь можно через:

отделение Western Union;

украинские банки (ПриватБанк, А-Банк, Райффайзен Банк, Банк Аваль, ПУМБ, Сбербанк и другие);

отделение Укрпочты или Новой почты.

Следует обратить внимание, что нет возможности подать заявку на помощь через Действие – международная благотворительная организация не предлагает такого механизма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы благоприятная помощь для ВСУ и переселенцев станет доступнее. Кабинет министров обновил список освобождаемых от налогообложения товаров и услуг, что должно расширить возможности для оказания благотворительной помощи военным и переселенцам. Такую информацию обнародовало Министерство социальной политики.

В настоящее время перечень был сокращен с 500 до 133 позиций, однако, по словам ведомства, он включает в себя новые важные элементы, необходимые для нужд защитников и внутренне перемещенных лиц.