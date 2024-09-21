Онлайн встречи с РФ уже начались: Зеленский сделал обнадеживающее заявление о переговорах

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Кравцев Сергей
Украинские власти активно работают над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы начать переговоры с Россией. Причем это могут быть переговоры абсолютно в любом формате. Три пункта плана уже готовы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, что уже подготовлены три пункта, а с представителями РФ состоялись встречи в онлайн формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".
В то же время украинский лидер, как и ранее, считает, что Москва не заинтересована в каких-либо переговорах. Интерес Кремля один – продолжать войну.
Он подтвердил свои слова, что готов дать согласие на участие Украины в переговорах абсолютно в любом формате, с любыми ее представителями.
По словам Зеленского, у россиян будет возможность высказать свое мнение относительного того плана, который подготовил Киев. При этом президент подчеркивает, что важно услышать от России услышать конкретику, а не общие фразы о том, что они ничего не хотят и настроены продолжать войну.
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Также издание "Комментарии" сообщало – часть украинского плана победы может стать известна странам, таким как Индия и Китай, но документ может содержать тайные пункты, сообщил в эфире Freedom председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
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