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"Они враги и власовцы": Соловьев прямым текстом требует стереть с лица земли областной центр

Соловьев назвал одесситов "изменниками", заявил, что Одессу не следует "увольнять", а нужно уничтожить, и добавил, что Россию город больше не интересует

8 июня 2026, 18:15
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Клименко Елена

Российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире сделал резкое заявление по отношению к Одессе, назвав ее жителей предателями и власовцами. Он утверждал, что в городе якобы не осталось поклонников России, а саму Одессу больше не следует рассматривать как "российскую территорию". При этом он использовал радикальные формулировки, заявив, что город не нужно "увольнять", а следует уничтожить с последующим якобы "восстановлением" и заселением россиянами.

"Они враги и власовцы": Соловьев прямым текстом требует стереть с лица земли областной центр

Фото: из открытых источников

"Одесса – российский город? Серьезно? История Одессы омрачена бесконечной изменой, в которой участвуют и одесситы. Там нет наших людей. Они власовцы", — заявил Соловьев.

Также он добавил, что идея захвата города утратила актуальность для Москвы, а какое-либо присутствие "своих людей" там, по его словам, отсутствует.

Его высказывания прозвучали в ответ на вопросы зрителя о возможных сроках "захвата Одессы". Однако вместо прогнозов он категорически отверг саму перспективу, выбрав максимально жесткую риторику.

Подобные заявления прозвучали на фоне роста признаний даже в российской военной среде о том, что оккупация Одессы является недостижимой целью. После провалов наступательных действий на южном направлении, потери контроля над инициативой в Черном море и усиления украинских ударов в глубоком тылу, российские планы по городу все больше выглядят нереалистичными.

Портал "Комментарии" уже писал, что 8 июня российские оккупационные войска совершили атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. Один из дронов попал в жилую застройку в спальном районе города, что привело к значительным последствиям для гражданской инфраструктуры и жителей.



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