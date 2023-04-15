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Они не хотели воевать на стороне России: оккупанты совершили военное преступление

Российские оккупанты убили двух граждан Азербайджана.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

В Украине были убиты два гражданина Азербайджана, отказавшихся воевать на стороне донецких сепаратистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Они не хотели воевать на стороне России: оккупанты совершили военное преступление

Российские военные. Фото из открытых источников

Украина заявила, что на этой неделе на оккупированных территориях россияне проводят фильтрационную деятельность и терроризируют жителей. Жертвами действий российских оккупантов стали граждане Азербайджана Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев. Мужчины отказались воевать на стороне русских, и их за это расстреляли.


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Убитые азербайджанцы годами проживали на оккупированных территориях Украины, ныне власть самопровозглашенной ДНР пыталась заставить их участвовать в войне.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев, не желавшие идти на войну, были расстреляны", — сообщил находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на убийство своих граждан русскими солдатами.

Фильтрационная деятельность россиян состоит в проверке граждан на временно оккупированной территории. Армия РФ хочет выявить жителей, которые помогают ВСУ или выступают против оккупационных властей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины. Согласно журналистским материалам компания из КНР Quzhou Nova приобрела медные слитки у РФ на сумму 7,4 млн долларов с металлургического завода в Дебальцево.

Также "Комментарии" писал, что мэр города Мариуполь назвал количество погибших в городе с момента начала войны.



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Источник: https://www.unian.ua/war/u-donecku-rozstrilyali-azerbaydzhanciv-yaki-ne-bazhali-voyuvati-na-boci-rf-video-12219339.html
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