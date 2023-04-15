Они не хотели воевать на стороне России: оккупанты совершили военное преступление

В Украине были убиты два гражданина Азербайджана, отказавшихся воевать на стороне донецких сепаратистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Российские военные. Фото из открытых источников

Украина заявила, что на этой неделе на оккупированных территориях россияне проводят фильтрационную деятельность и терроризируют жителей. Жертвами действий российских оккупантов стали граждане Азербайджана Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев. Мужчины отказались воевать на стороне русских, и их за это расстреляли.

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Убитые азербайджанцы годами проживали на оккупированных территориях Украины, ныне власть самопровозглашенной ДНР пыталась заставить их участвовать в войне.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев, не желавшие идти на войну, были расстреляны", — сообщил находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на убийство своих граждан русскими солдатами.

Фильтрационная деятельность россиян состоит в проверке граждан на временно оккупированной территории. Армия РФ хочет выявить жителей, которые помогают ВСУ или выступают против оккупационных властей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины. Согласно журналистским материалам компания из КНР Quzhou Nova приобрела медные слитки у РФ на сумму 7,4 млн долларов с металлургического завода в Дебальцево.

Также "Комментарии" писал, что мэр города Мариуполь назвал количество погибших в городе с момента начала войны.