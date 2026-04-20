Они боятся не смерти: что на самом деле ломает военных

Украинские военные все чаще признаются, что самая большая боль для них — это не сам факт потерь, а осознание того, кто погибает в этой войне. По их словам, на передовой чаще всего теряют тех, кто был ответственным, сознательным, сильным и готовым принимать решение.

Чего боятся военные

Это рождает чувство глубокой несправедливости. Речь не идет о зависти или радикальных оценках — речь идет о страхе за будущее. Ведь параллельно с этими потерями существует другая реальность: часть общества избегает войны, пережидает или пытается жить так, будто ничего не происходит.

Именно это противоречие становится внутренним конфликтом для военных. Они воюют не только за территорию или физическую безопасность страны, но и за смысл, ценности и представления о достоинстве. И когда носители этих ценностей погибают, возникает сложный вопрос: кто будет формировать страну после войны.

Однако сами военные отмечают, что будущее определяется не только биологическим продолжением поколений. Ключевую роль играют задающие моральную норму и общественные ориентиры. Герои не всегда оставляют после себя детей, но они формируют систему ценностей, которая может жить дальше.

От того, как общество помнит погибших, признает ли их выбор нормой и дает ли голос ветеранам, зависит, какой будет страна после войны. В этом контексте ответственность лежит не только на военных, но и на всем обществе, определяющем, кого считать примером и какие ценности передавать дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Кузнецов провел в плену более трех лет и пережил системные пытки и психологическое давление.

По его словам, российские военные применяли электрошокеры и параллельно унижали пленных, заставляя их произносить абсурдные фразы. Во время избиений они требовали говорить "мое прелесть" или другие унизительные слова, сопровождая это насилием и издевательствами. После этого те же люди могли обращаться к пленным как к "братьям", что создавало ощущение полной психологической деформации и противоречивости их поведения. Кузнецов описывает это как полную утрату логики и человечности со стороны россиян, называя это "маргарином в голове". По его словам, сначала тебя пытают, а потом говорят о братстве, что только усиливает психологическое давление.