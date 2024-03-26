Он мечтал об этом всю жизнь: Малюк рассказал о мечте Путина, которая без Украины невыполнима

В 988 году в Киеве крестили Русь, в то время как на территории современной России не было ничего. Российский диктатор Владимир Путин вцепился в Украину, потому что хочет переписать эту историю. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ICTV в рамках общенационального телемарафона высказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Россия – это страна-фейк. Это страна – сплошная пропаганда. Мы с вами должны глубже взглянуть в историю. Вообще почему Путлер своими щупальцами тянется сюда? Это его жизненное кредо, мы понимаем, что на старости лет он реализует то, о чем он мечтал и думал всю жизнь. Я вам объясню. Потому что именно здесь, в Киеве, Русь крестилась в 988 году. Что было в 988 году там, в Московии, – там лягушки квакали", – заявил глава СБУ.

Василий Малюк подчеркнул, что первое упоминание о каких-то поселениях на той территории появилось через 160 лет после того, как в Киеве крестили Русь.

По словам главы СБУ, россиянам постоянно хочется переписать мировую историю. На картах до 17 века даже названия такого как Россия не было – Московия была. Все переписали, хотя первоисточники о других вещах говорят, просто нужно глубже взглянуть на это. И Путин над этим работает, и вся их пропагандистская машина – они постоянно над этим работают, пытаются убедить весь мир, что та история, которую все знают – это выдумки, а настоящая история – это якобы та, которую написали в Кремле.

Отметим, в ходе этого интервью Василий Малюк отметил, что так называемая "победа" Владимира Путина на выборах президента в России станет очередным томом в материалах преступлений, совершенных Российской Федерацией.

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