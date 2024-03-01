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Омбудсмен рассказал, будут ли переговоры с РФ по передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76

Дмитрий Лубинец отметил, что до сих пор не получил ни одного официального ответа того, что произошло под Белгородом

сегодня, 13:32
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Кравцев Сергей
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Украина проведет коммуникации с российской стороной о возвращении тел украинских военнопленных, якобы погибших при падении самолета Ил-76 под Белгородом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен рассказал, будут ли переговоры с РФ по передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

"Я не получил ни одного официального ответа того, что произошло. Мне не дали официально никаких списков. По утверждению российской стороны, там якобы погибли украинские военнопленные, но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу", — отметил Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина всегда готова к репатриации тел воинов, погибших при исполнении своих обязанностей и при противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации. По мнению омбудсмена, РФ еще раз пытается спекулировать на теме гибели пленных.

"Я говорю о том, что по состоянию на данный момент у меня как у уполномоченного Верховной рады Украины нет официальной информации, что там произошло. Нет официальных списков, мне их никто не передавал. Обращался ли я по этому вопросу к Москальковой? Да, обращался", – отметил Лубинец. 

Он не стал уточнять, какие именно это были коммуникации с российской стороной.

Омбудсмен добавил, что прошло немало времени после авиакатастрофы из Ил-76, поэтому у РФ была возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого Москва, как сказал омбудсмен, занимается информационной кампанией против нашего государства.

"Что собственно мешало передать раньше и списки, и останки? Если опять же они погибли на этом самолете. Скажу так. Я ознакомился утром с этой информацией. Сегодня будет соответствующее общение. Опять-таки я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится", — сказал Лубинец. 

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