Омбудсмен рассказал, будут ли переговоры с РФ по передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76

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Кравцев Сергей
Украина проведет коммуникации с российской стороной о возвращении тел украинских военнопленных, якобы погибших при падении самолета Ил-76 под Белгородом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников
Он подчеркнул, что Украина всегда готова к репатриации тел воинов, погибших при исполнении своих обязанностей и при противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации. По мнению омбудсмена, РФ еще раз пытается спекулировать на теме гибели пленных.
Он не стал уточнять, какие именно это были коммуникации с российской стороной.
Омбудсмен добавил, что прошло немало времени после авиакатастрофы из Ил-76, поэтому у РФ была возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого Москва, как сказал омбудсмен, занимается информационной кампанией против нашего государства.
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