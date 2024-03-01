Россия готова передать тела погибших при падении Ил-76: что говорят в Украине

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Фото из открытых источников

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется.... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – отметила Татьяна Москалькова.

Она добавила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".

Москалькова уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которому до этого она якобы "дала все ответы на вопросы об инциденте".

"По поводу тел − я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", − заявила Москалькова.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "УП" заявил, что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных.

"Работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. Контакт по этому поводу есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим", − прокомментировал Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — были ли на борту Ил-76 украинские пленные: Данилов дал окончательный ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле отреагировали на информацию о просьбе Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76.



