Олаф Шольц заявил, кто виноват в ракетных обстрелах Польши

Российская Федерация провела массовый обстрел Украины 15 ноября. Вечером польские СМИ сообщили, что одна ракета попала в их пограничный поселок вблизи Украины. Поэтому в СМИ и мировые лидеры сообщали разные версии инцидента. О падении ракеты высказался и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой Twitter немецкого политика.

Шольц о ракетных обстрелах польского поселка. Фото: из открытых источников

Польский МИД озвучил первую официальную версию событий, где ракета принадлежала россиянам. В Москве начали опровергать такие сообщения и заявили, что это была украинская ракета С-300, применяемая ПВО.

Утром, 16 ноября, Джо Байден публично заявил о маловероятности того, что ракета была выпущена Российской Федерацией. Агентство Reuters утверждает, что Джо Байден сказал союзникам, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинской системой противовоздушной обороны.

Несмотря на такие заявления президента США, многие лидеры и члены НАТО, в том числе и Олаф Шольц, заявили, что в этой ситуации виновата Россия.

"Неважно, чья ракета упала в Польше. В любом случае виновата Россия, потому что она напала на Украину" — заявляет об инциденте в пограничном поселке Олаф Шольц в эфире немецкого канала эфире Welt.

Кроме того, политик подтверждает свои слова в соцсети Twitter , где пишет, что ракетный удар требует расследования, но настаивает, что такая ситуация не возникла, если бы Россия не напала на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Папе Римском, осудившем произошедшие 15 ноября ракетные обстрелы Российской Федерации.

Также "Комментарии" сообщали о официальной позиции Министерства иностранных дел Китая, где заявили о необходимости сохранять спокойствие и сдержанность в такой ситуации.

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